“Ella no es mi tipo”. Con su ya conocida honestidad brutal que roza con el insulto, Donald Trump negó haber violado a la periodista E. Jean Carroll. “Está mintiendo. No sé absolutamente nada sobre ella”, continuó defendiéndose a la acusación de haberla violentado, a mediados de los 90, en una tienda de Nueva York.

El caso había salido a la luz unos días antes, en una columna escrita para el “New York Magazine”. En el artículo, la periodista Carroll contaba sus desventuras amorosas y las violaciones de las que fue víctima. Con el #MeToo en boga, se sintió cómoda de salir y compartir su pasado. Trump estaba en su lista.

“El hombre de quien hablo lo niega, así como ha negado todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada hechas por quince mujeres [...] -relató Carroll- Sus seguidores no se cansan de escuchar lo rico que es, lo tan poderoso que es al ser denunciado por una estrella porno o una chica de ‘Playboy’, así que puedo imaginar lo extasiados que están de escuchar con un falo andante se metió con una anciana en una tienda”.

En los 90, ella trabajaba en la televisión, así que su rostro era medianamente conocido. Fue en una visita a una tienda de ropa que se topó con el ahora presidente de Estados Unidos. Él la reconoció, y ella también. Hubo coqueteo, pero las cosas se salieron de control cuando él se metió a su probador, cerró la puerta y la violó.

E. Jean Carroll dice que Donald Trump la violó hace 23 años, algo que el presidente define como "ficción". (THE WASHINGTON POST/GETTY IMAGES).

“¿Si lo denuncié? No. ¿Se lo conté a alguien? Sí”. Hubo quienes le dijeron que fuera a la policía, pero hubo también quien le dijo que lo olvidara, que él seguramente tendría 200 abogados".

“Ya sea por mi edad [entonces ella tenía 52 años], el hecho de que no he conocido a nadie fascinante en las últimas dos décadas, o si es la mancha del magnate inmobiliario, pero nunca he vuelto a tener relaciones sexuales con nadie”.

Según “New York Magazine”, Carroll fue la decimosexta mujer en acusar a Donald Trump de conducta sexual inapropiada.

JUICIO... ¿POR DIFAMACIÓN?

Quizás por las pocas posibilidades de sustentar el caso de violación ante un tribunal, Jean Carroll decidió denunciar a Trump por difamación. Luego de que el mandatario negara haberla conocido, en noviembre, Carroll lo acusó de dañar su reputación (“ella solo quiere vender sus libros”) y su carrera (aparentemente fue despedida de la revista “Elle” luego de que el caso se volviera público).

Casi en paralelo, Summer Zervos -una de las participantes del reality de Trump “The Apprentice”- también lo denunció por haberla difamado al negar que la violó.

Es preciso recordar que Trump también dijo que Carroll conspiraba junto al Partido Demócrata para causarle daño y “manchar su reputación, algo que ella ha vuelto parte de su vida y que le encanta a sus lectores”.

Y el caso parecía avanzar a buen ritmo. Incluso, un juez dicto a su favor aun cuando los abogados de Trump quisieron demorar el proceso, y hasta desestimarlo, argumentando que un presidente en gestión no puede ser procesado por un tribunal común.

Según Donald Trump, Carroll es parte de una conspiración del partido demócrata, liderado por Joe Biden (izq.) (AFP).

¿Cuál sería una de las pruebas que le darían la razón a Carroll? Un examen de ADN: ella todavía conserva intacto el vestido que llevaba puesto el día de la violación, por lo que una coincidencia bastaría para probar su versión.

Pero la situación acaba de dar un giro controversial. El Departamento de Justicia, teniendo en cuenta que las acciones de Trump se dieron en el marco de su trabajo, quien deberá ser juzgado es el presidente Estados Unidos. La cadena ABC lo anunciaba de la siguiente manera: de ahora en adelante, serán los ciudadanos quienes financien la defensa de Trump, así como cualquier resultado negativo.

Roberta Kaplan, abogada de Carroll, señaló: “Los esfuerzos de Trump por utilizar el poder del gobierno para evadir las responsabilidades de su conducta personal, no tiene precedente, y muestra lo poco que quiere que se sepa la verdad”.

Carroll, por su parte, dijo en un comunicado: “Lo que se ha visto es que Trump hará todo lo posible, incluso usar sus poderes en el gobierno federal, para evitar que se siga avanzando en este caso antes de que lleguen las elecciones, y evitar que un jurado decida quién es el mentiroso”.

El fiscal general William Barr apoyó la decisión del Departamento de Justicia. En una conferencia, él anotó: “Se está aplicando la ley de forma regular. La ley es clara, y la tempestad que ha generado la decisión se debe al extraño ambiente político en el que vivimos”.

“Los funcionarios que son electos y responden preguntas mientras están trabajando -agregó Barr-, incluso cuando se trata de preguntas vinculadas a sus actividades personales, están en el curso de un empleo federal y, por lo tanto, pueden acceder a esta ley”.

Un especialista en leyes contó a CNN que esta es una movida usual del Departamento de Justicia, pero no es frecuente que se tome esta medida cuando el defendido es el presidente".

__________________

VIDEO RECOMENDADO

Italia abrirá los colegios con seguridad aunque prevé dificultades