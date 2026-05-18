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Fotografía de archivo de pasajeros en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: EFE/Erik S. Lesser
Fotografía de archivo de pasajeros en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: EFE/Erik S. Lesser
Por Agencia EFE

Estados Unidos anunció este lunes que restringirá a partir de hoy la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur ante el nuevo brote del virus del Ébola.

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