Estados Unidos anunció este lunes que restringirá a partir de hoy la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur ante el nuevo brote del virus del Ébola.

En concreto, EE.UU. suspenderá temporalmente la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según señaló en una llamada con reporteros Satish Pillai, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Esta restricción, emitida en una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente por un periodo de 30 días, de acuerdo con el documento publicado por los CDC. Los militares de EE.UU., el personal diplomático y sus familiares (parejas e hijos) están exentos de la prohibición.

El objetivo, detalla el escrito, es “reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en EE.UU.” y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote.

Para implementar esta directriz, las autoridades sanitarias del país están “coordinando” con aerolíneas extranjeras y nacionales y funcionarios en los puertos de entrada para “identificar ” a los pasajeros que podrían haber sido expuestos al ébola, detalló Pillai.

A su vez, los CDC están “reforzando las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el país”, agregó el funcionario.

No obstante, recalcó Pillai, en este momento el riesgo para los estadounidenses respecto al Ébola es “bajo”.

Una trabajadora sanitaria se coloca su equipo de protección personal (EPP) antes de entrar en un centro de tratamiento del ébola en Beni el 12 de agosto del 2018. (John WESSELS / AFP / Archivo). / JOHN WESSELS

El brote ha causado ya 88 muertos en la República Democrática del Congo, según informó la Organización Mundial de la Salud.

El virus comenzó a circular a finales del mes de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido un fallecido- y Sudán del Sur un caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.