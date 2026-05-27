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Personal sanitario traslada a un paciente con sospecha de padecer ébola al centro de aislamiento del hospital de Rwampara, en Ituri, al este de la República Democrática del Congo, el 26 de mayo de 2026. (Glody MURHABAZI / AFP)
Personal sanitario traslada a un paciente con sospecha de padecer ébola al centro de aislamiento del hospital de Rwampara, en Ituri, al este de la República Democrática del Congo, el 26 de mayo de 2026. (Glody MURHABAZI / AFP)
/ GLODY MURHABAZI
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea desviar a Kenia a los ciudadanos estadounidenses que hayan estado expuestos al virus del ébola para su observación y tratamiento, en lugar de repatriarlos para ser atendidos en unidades médicas especializadas como se hizo en brotes anteriores, reveló este miércoles The New York Times.

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