EE.UU.: 58 ex funcionarios de seguridad en contra de la declaración de emergencia de Trump

Washington. Varios ex funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos firmaron un comunicado en el que argumentan que no hay justificación para que el presidente Donald Trump utilice una declaración de emergencia nacional para financiar un muro a lo largo de la frontera con México.

Se espera que el documento, que manifiesta que "no hay una base fáctica para la declaración de emergencia nacional", sea emitido el lunes.

El texto, que fue visto por The Associated Press, tiene las firmas de 58 ex funcionarios importantes, entre ellos los ex secretarios de Estado Madeline Albright y John Kerry, los ex secretarios de Defensa Chuck Hagel y Leon Panetta y la ex secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano.

El documento será emitido un día antes de que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, realice una votación para tratar de bloquear el uso de Trump de la declaración de emergencia. Es altamente probable que la medida sea aprobada.



El Senado, de mayoría republicana, también podría aprobarla, aunque Trump ya advirtió que usará su derecho de veto.

El documento sostiene también que los cruces fronterizos están cerca de alcanzar su punto más bajo en 40 años y que no hay una emergencia terrorista en la frontera.

Trump declaró la emergencia en un intento para obtener un financiamiento superior a los 1.400 millones de dólares que el Congreso aprobó para seguridad fronteriza. La acción permite que el presidente pase por alto al Congreso para poder utilizar fondos del Pentágono y otros presupuestos.

El decreto de Trump también fue impugnado en los tribunales federales, donde un sinnúmero de estados dirigidos por demócratas, como California, han interpuesto demandas para invalidar la orden del mandatario.

Fuente: AP