El candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, negó con enfado el jueves las acusaciones de agresión sexual realizadas en su contra por la profesora universitaria Christine Blasey Ford, calificando su proceso de nombramiento al tribunal como una "desgracia nacional".

Las siguientes son algunas de las principales declaraciones del juez federal durante la combativa audiencia ante el Comité Judicial del Senado:

- Juramento -



"Juro hoy, bajo juramento ante el Senado y la nación, y ante mi familia y dios, soy inocente de este cargo".

- Daño colateral -



"Mi familia y mi nombre han sido destruidos de una forma total y permanente por estas acusaciones falsas y despiadadas".

- Circo -



"Todo este esfuerzo de dos semanas ha sido un golpe político calculado y orquestado, alimentado con una aparente ira contenida hacia el presidente Trump y las elecciones del 2016... esto es un circo".

- Partidista -



"Desde mi nominación en julio, ha habido un frenesí en la izquierda para descubrir algo, lo que sea, para bloquear mi confirmación".

- Sin rendición -



"Yo no voy a dejarme intimidar y renunciar a este proceso". (...) Pueden vencerme en la votación final pero nunca conseguirán que renuncie. Nunca".

- Sin evidencias -



"La acusación de la doctora Ford no solo no está corroborada, sino que es refutada por las mismas personas que ella dice que estuvieron ahí, incluyendo a un amigo de hace mucho tiempo de ella".

- Las fiestas -



"Bebía cerveza con mis amigos. Casi todos lo hacían. A veces bebía demasiadas cervezas. Algunas veces otros lo hacían. Me gustaba la cerveza. Todavía me gusta la cerveza. Pero no bebía cerveza hasta el punto de desmayarme y nunca ataqué sexualmente a nadie".

- El apoyo a Trump -



"Estoy profundamente agradecido del presidente Trump por nominarme. Fue muy amable conmigo y mi familia en la noche de julio que anunció mi nominación en la Casa Blanca. Le agradezco por su firme apoyo".

