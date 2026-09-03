El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó este jueves que su país realiza una investigación “exhaustiva” sobre el ataque estadounidense a una boda en Irán que causó la muerte a cuatro personas, entre ellas un niño, y aseguró que Washington “nunca ataca civiles” durante un combate.

Vance se mostró “sumamente escéptico” con la manera en que los medios estatales iraníes han informado sobre los ataques, que Teherán califica como “crímenes de guerra” y donde resultaron heridas 68 personas, según las autoridades del país persa.

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“Lo que puedo afirmar con total seguridad es que, a diferencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Estados Unidos nunca ataca a civiles durante los combates. Jamás lo haremos. Nunca lo hemos hecho. Y, lamentablemente, es evidente que a veces ocurren incidentes”, dijo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El ‘número dos’ del president, Donald Trump insistió en que Estados Unidos no dispone “de información concluyente en un sentido u otro”.

“Estamos investigando el asunto porque, obviamente, nos importa. Queremos saber qué ha pasado y, si cometemos errores, y aquí radica una gran diferencia entre nosotros e Irán, nuestro Ejército aprende de ellos para tratar de mejorar. Por eso estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva”, aclaró.

En la noche del pasado martes, proyectiles estadounidenses alcanzaron una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak de la sureña provincia de Hormozgan.

En el ataque murieron cuatro personas, incluido un niño de cuatro años. De los 68 heridos, 50 fueron hospitalizados, según las cifras oficiales.

“Estos brutales crímenes de guerra, que constituyen una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional, recuerdan a crímenes anteriores cometidos por estadounidenses-sionistas durante el último año y medio, incluidos los de Minab y Lamerd”, dijo el miércoles el ministerio de Exteriores iraní.

Teherán comparó el ataque con los que causaron la muerte de 168 estudiantes y profesores en la sureña ciudad de Minab y otro que dejó 21 fallecidos en la también sureña zona de Lamerd en el primer día de la guerra el 28 de febrero.

En julio pasado, la Casa Blanca confirmó que el Pentágono continúa investigando el ataque a la escuela de Minab.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se ha intensificado estos días, recién cumplidos los seis meses del conflicto, con los ataques estadounidenses más duros en más de un mes contra cinco provincias iraníes que causaron casi una veintena de muertos.

Este jueves el Gobierno iraní cifró en 18 muertos, incluidas dos mujeres y un niño, y aumentó a 142 los heridos por los recientes bombardeos estadounidenses.