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Resumen

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El ‘número dos’ del presidente Donald Trump, JD Vance, insistió en que Estados Unidos no dispone “de información concluyente en un sentido u otro”. Foto: EFE/EPA/FABRICE COFFRINI / POOL
El ‘número dos’ del presidente Donald Trump, JD Vance, insistió en que Estados Unidos no dispone “de información concluyente en un sentido u otro”. Foto: EFE/EPA/FABRICE COFFRINI / POOL
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó este jueves que su país realiza una investigación “exhaustiva” sobre el ataque estadounidense a una boda en Irán que causó la muerte a cuatro personas, entre ellas un niño, y aseguró que Washington “nunca ataca civiles” durante un combate.

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