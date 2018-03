Una jueza de Nueva York decidió este martes que la demanda por difamación contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentada por Summer Zervos, una ex participante en el programa de telerrealidad "El Aprendiz", puede continuar.

Ya en el caso del ex presidente Bill Clinton versus Paula Jones por acoso sexual "la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que un presidente en funciones no es inmune a demandas en cortes federales por actos no oficiales", sostuvo en su fallo la jueza Jennifer Schecter, de la Corte Suprema de Manhattan.

El pedido de Trump de anular el caso "es denegado", afirmó la jueza.

El abogado del mandatario, Marc Kasowitz, había asegurado en la corte que un tribunal estatal no tiene jurisdicción sobre un presidente en funciones, pero la jueza no le dio la razón.

"Nadie está por encima de la ley", dijo Schecter.

Zervos, una californiana que participó en "El Aprendiz" en el verano boreal del 2005, asegura que el ex conductor televisivo la besó sin su consentimiento, refregó sus genitales contra ella y le tocó un seno.

Trump asegura que ésta y otras denuncias realizadas por más de una docena de mujeres en su contra son "mentiras" y "tonterías".

Zervos estima que estas declaraciones de Trump fueron difamatorias y pide que se retracte, que se disculpe y pague una indemnización.

El fallo es un revés para Trump, que enfrenta también nuevas revelaciones sobre su relación con la actriz porno Stormy Daniels, quien asegura que el presidente compró su silencio una década antes de asumir.

Otra mujer presentó este martes una demanda contra Trump, y reclamó a la justicia que la libere de una cláusula de confidencialidad sobre una relación que mantuvo con el presidente, en un caso que se asemeja al de Stormy Daniels.

En la demanda presentada ante una corte de Los Angeles, los abogados de Karen McDougal, una ex Playmate de la revista erótica Playboy, denuncian presiones y amenazas para obligarle a guardar silencio, así como calumnias del equipo legal de Trump para desacreditarla.

La demanda describe una relación "romántica de 10 meses en el 2006 y el 2007 entre McDougal y Donald Trump" y la intervención de la empresa de medios American Media ("AMI") propietaria del tabloide National Enquirer, para comprar la historia de McDougal y su silencio cuando el magnate inmobiliario decidió lanzarse a la presidencia.

"McDougal recibió 150.000 dólares (la mitad fueron a parar a los bolsillos de su abogado, que aunque ella no sabía estaba en colusión con la otra parte) y la falsa promesa de ayudar a lanzar su carrera de experta en salud y ejercicio", añade el texto.

Subraya que la relación ha sido expuesta hoy en la prensa y que el equipo legal de Trump amenaza con "arruinar financieramente" a McDougal si habla con periodistas.

Fuente: AFP