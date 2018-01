El apasionado discurso que Oprah Winfrey, la reina de los "talk shows" en Estados, dio durante la gala de los Globos de Oro del domingo provocó una serie de especulaciones sobre su futuro político.

Una carrera presidencial en 2020 entre Oprah y el mandatario Donald Trump, otro titán de la pantalla chica, sería la batalla entre celebridades y políticos del milenio, hecha para -y por- la televisión.

Pero no son las primeras estrellas de la pantalla estadounidense en arrojarse a la escena política.

El gran comunicador

Antes de Trump, estuvo Ronald Reagan, la celebridad que más ha triunfado en política. Reagan, que participó en numerosas películas B, logró notoriedad con "Knute Rockne, All American", en la que interpretó al jugador de fútbol George "The Gipper" Gipp.



Primero se identificó como demócrata, pero en la década de 1950 cambió de partido.



Elegido dos veces presidente del Sindicato de Actores (SAG), el carismático Reagan se convirtió en el gobernador republicano de California en 1967 y obtuvo una aplastante victoria presidencial sobre Jimmy Carter en 1980.

Otras estrellas de Hollywood

Reagan allanó el camino para varias figuras de la pantalla grande que dieron el salto a la política. Uno de los más conocidos es Arnold Schwarzenegger.



El exculturista, Míster Universo y estrella de la saga "Terminator" siguió también fue gobernador de California en 2003. Pero al haber nacido en Austria, Schwarzenegger nunca podrá ser presidente del país.



Fred Thompson, quien participó en cintas como "Duro de Matar 2" y "La caza del octubre rojo", aprovechó su fama para hacer política y terminó siendo senador republicano de 1994 a 2003. Compitió sin éxito por la presidencia en 2008 y luego regresó a la actuación.



El actor y cineasta Clint Eastwood, protagonista de decenas de películas y director de éxitos como "Million Dollar Baby", ha estado involucrado en política durante décadas. De 1986 a 1988, se desempeñó como alcalde de Carmel-by-the-Sea, California.

El luchador

Quizás la personalidad televisiva más pintoresca en entrar en la política estadounidense sea Jesse "The Body" Ventura, un exmiembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina estadounidense que se convirtió en un popular luchador de la Federación Mundial de Lucha Libre (WWF), vista por millones de personas en los años 70 y 80.



Su candidatura a gobernador de Minnesota en 1998 ganó impulso a través de una plataforma populista.



Visto como un precursor de la victoria de Trump en 2016, los votantes enviaron un mensaje a los políticos de siempre al elegir por estrecho margen al grandilocuente luchador.



Hoy, la lucha libre profesional ha llegado a la Casa Blanca. Linda McMahon, expresidenta ejecutiva de la WWE y excandidata al Senado, encabeza la Administración de Pequeños Negocios bajo el gobierno de Trump.

Otras estrellas de la TV

Jerry Springer se convirtió en presentador de un programa de entrevistas sensacionalista en la década de 1990, después de ser alcalde de Cincinnati en la década de 1970. También sopesó postularse al Senado en 2000 y 2004, pero no lo hizo.



La estrella del reality show de MTV "The Real World: Boston" Sean Duffy es actualmente un congresista republicano por Wisconsin.



Sonny Bono, primer esposo de la estrella pop Cher, con la que protagonizó el exitoso programa de variedades de los años 1970 "The Sonny & Cher Show", estuvo tres años en la Cámara de Representantes en los 90.

Los comediantes

El programa nocturno "Saturday Night Live" lleva años repasando la política estadounidense en clave de humor, pero también dio una estrella política.



El comediante Al Franken ganó por poco un escaño en el Senado en 2008, aunque renunció la semana pasada después de que salieran a la luz múltiples acusaciones sobre su conducta sexual inapropiada.



Otras dos comedias televisivas acogieron a futuros miembros del Congreso: Ben Jones, que interpretó a Cooter en el famoso programa de los 80 "The Dukes of Hazzard", y Fred Grandy, de "El crucero del amor".



