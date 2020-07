La Independencia de Estados Unidos en 1776 marcó un hito en la historia de la humanidad, fue de ella que los franceses tomaron la inspiración para hacer la revolución de 1789. Estos hechos marcaron la caída del antiguo régimen y el auge de la burguesía. Ambos episodios fueron protagonizados por masones.

La Masonería o Francmasonería es, en palabras de la Real Academia Española (RAE), una “asociación universalmente extendida, originariamente secreta, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias, de ideología racionalista y carácter filantrópico”. Cabe destacar que según sus propios miembros y textos, actualmente se define a la Masonería como una “sociedad discreta” y no secreta (dado que no son perseguidos).

Sus ideales principales descansan en la libertad, igualdad y fraternidad. Los mismos que han sido fuente de inspiración tanto para los revolucionarios franceses como para los Padres Fundadores de Estados Unidos. Estos últimos, estuvieron fuertemente influenciados por las ideas del filósofo inglés John Locke, quien a su vez era masón.

Gracias a su capacidad para compartir ideas libres y conspirar, las logias masónicas de las trece colonias estadounidenses fueron el foco de la insurrección contra la dominación británica. Existieron las logias de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia. No se sabe con exactitud cuál fue la más antigua de todas, sobre lo cual aún hay un debate histórico.

Se sabe que la mayoría de los hombres que aquel 4 de julio de 1776, firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos eran masones. AL menos 18 de los 56 firmantes eran masones conocidos: John Hancock, quien era presidente del Congreso; Samuel Adams; John Adams; William Ellery; Benjamín Franklin; Elbridge Gerry; Lyman Hall; Joseph Hewes; William Hooper; Thomas Jefferson; Thomas Nelson Jr.; Robert Treat Paine; John Penn; George Read; Roger Sherman; Richard Stockton; George Walton y William Whipple.

Tampoco podemos dejar de lado a la Constitución de Estados Unidos. Esta fue redactada en la Convención Constitucional en Filadelfia en 1787, la cual fue presidida por Greorge Washington y tanto él como el más anciano de los notables, Benjamín Franklin, eran masones conocidos. Se estima que 28 de los 40 firmantes eran masones o en todo caso compartían ideas masónicas.

Además, la gran mayoría de los congresistas que ratificaron la Constitución de Estados Unidos eran hermanos masones. Situación que también compartieron los altos mandos del Ejército republicano que enfrentó a las tropas británica. Más del 40% del Ejército Continental fue iniciado entre la escuadra y el compás, símbolos de la Masonería.

Tanto los altos mandos como las tropas que se iniciaron en la Masonería, encontraron en ella un principio unificador. Si bien los hombres notables habían bebido de las ideas de Locke Hume, Voltaire, entre otros pensadores; el grueso de los colonos no habían sido instruidos de igual forma. Por ello la solidaridad, la fraternidad y los ideales trasmitidos mediante las logias hizo de la masonería un vehículo eficaz de los ideales revolucionarios.

Se sabe que George Washington se inició como masón en la Logia de Virginia en 1752. Al igual que él, se estima que un tercio de los presidentes de Estados Unidos han sido masones. Entre los nombres más destacados podemos citar a: James Monroe, Andrew Jackson, James Knox Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Abram Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren Gamaliel Harding, Franklin Delano Roosevelt, Harry S. Truman, Lyndon Baines Johnson y Gerald R. Ford.

Gracias a la independencia estadounidense con la amplia participación de los masones, en un futuro cercano Francia llega a la revolución enarbolando los principios de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. Posteriormente se realizaron colaboraciones con otras gestas independentistas desde la línea masónica en lo que pronto se conocería como Latinoamérica. Los libertadores Simón Bolívar y Don José de San Martín, al igual que otros notables de la época fueron hermanos masones de distintas logias pero bajo ideales similares.

VIDEO RECOMENDADO

Donald Trump compartió y elogió el "poder blanco" en un polémico tuit que luego borró (28/06/2020)