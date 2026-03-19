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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró ante la prensa desde el Pentágono en Washington. (Foto: Agencia AFP)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró ante la prensa desde el Pentágono en Washington. (Foto: Agencia AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este jueves que las fuerzas armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica, como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.

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