“En cuestión al alza de los huevos, esto no se debe solamente a cuestiones relacionadas a la recuperación económica a causa de la pandemia, sino con un problema muy específico que es un brote de gripe aviar (H5N1)”, indica a El Comercio María Puerta Riera, analista internacional y profesora de Ciencia Política en el Valencia College de Orlando, Florida.

Se trata de una epidemia que viene afectando a granjeros desde enero del 2022, pero cuya importancia se ha visto amplificada por las fiestas de fin de año, cuando la demanda de huevos se dispara. Según datos de la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense, más de 100 millones de aves se han visto afectadas por esta enfermedad, con 73 millones de sus víctimas ponedoras de huevos.

Mientras tanto, datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señalan que el inventario de ponedoras de huevos de mesa a inicios de octubre fue de solo 312 millones de aves, una disminución de 2,6% en comparación con el año anterior. Solo el pasado octubre se reportaron pérdidas de 2,8 millones de aves en los estados de Washington, Oregón y Utah, principales productores avícolas del país.

Esta imagen sin fecha obtenida el 22 de noviembre de 2024, cortesía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas muestra una micrografía electrónica de transmisión coloreada de partículas del virus de la gripe aviar A H5N1 (azul), cultivadas en células epiteliales de riñón canino Madin-Darby (MDCK). / HANDOUT

Esta situación ha tenido claras consecuencias en el bolsillo de los estadounidenses y la Oficina de Estadísticas Laborales ha reportado un aumento de precio de la docena de huevos de un precio de US$2,07 (S/.7,80) en octubre del 2023 a US$3,37 (S/.12,71) en octubre del 2024, monto que cambia según la tienda y la región, con algunos pagando incluso más de 7,29 dólares (S/.27,46) por solo doce huevos.

Hay un rayo de esperanza entre todo, ya que el último informe de la Federación Agrícola Américana (AFBF) señala que el valor total de la cesta tradicional de la cena de Acción de Gracias bajará un 5 % en comparación con el año pasado, gracias a la baja en el precio del pavo, usualmente el plato estrella de esta festividad.

No es la primera vez que este contagioso virus afecta la cadena de suministro en los Estados Unidos y la analista internacional apunta que una anterior alza de los precios de los huevos también se debió a un brote de H5N1.

“En ese momento no se tocó, no se habló mucho del tema, por lo que quedó la impresión de que solamente se debió a la economía y la inflación”, acota Riera, señalando que el público estadounidense es particularmente sensible a la fluctuación de los precios. “La gente va a sentir los efectos y este es un país en el que alimentos como la leche y el huevo son críticos, sobre todo en una economía en la que se ve un claro aumento de precios en cuestiones básicas como la renta, el agua, la electricidad e internet. Y si bien también es verdad de que se han visto aumentos salariales, nos encontramos frente a una sociedad que espera que suban los salarios, pero no el costo de vida. Entonces ahí también hay un problema de educación básica sobre economía”.

Es también un problema que, al menos por el momento, no tendrá una solución pronta, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos calculando que debido a las pérdidas, la proyección de producción de huevos de mesa en el cuarto trimestre del año se dará con una baja de 5 millones de docenas, crisis que se extendería al menos hasta el primer trimestre del 2025.

“Me temo que con las características de las personas que van a incorporarse a la administración, que negaron la pandemia y tienen otra perspectiva desde el punto de la ciencia y la medicina, nos vamos a encontrar con más negación”, puntualiza María Puerta Riera.

Una situación que podría cambiarse de solo inconveniente a quizás letal con la noticia de que desde marzo del 2024 la influenza H5N1 ha pasado al ganado, con 500 de estos casos en 15 estados hasta la fecha.

Uno de los que dio la voz de alerta fue el doctor Tulio de Oliveira, director del Centro de Respuesta Epidémica e Innovación en Sudáfrica, quien en una columna de opinión en el New York Times dio la voz de alarma sobre la “respuesta inadecuada y lenta” de los Estados Unidos sobre esta gripe aviar.

“El fracaso en el control del H5N1 entre el ganado estadounidense podría tener consecuencias mundiales, y esto exige una atención urgente. Estados Unidos ha hecho poco por tranquilizar al mundo asegurando que tiene el brote contenido”, escribió el 14 de noviembre. “La reciente infección de un cerdo en una granja de Oregón es especialmente preocupante, ya que se sabe que los cerdos son recipientes de mezcla para los virus de la gripe. Los cerdos pueden ser infectados por virus de la gripe aviar y humana, lo que crea el riesgo de que los virus intercambien material genético y aceleren potencialmente la adaptación para la transmisión humana. La pandemia de gripe H1N1 del 2009 fue creada y propagada inicialmente por cerdos.”

Hasta la fecha, se han reportado 55 casos de humanos con gripe aviar H5N1 en Estados Unidos durante el 2024, aunque el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicó que hasta ahora no hay señales de que este virus haya evolucionado de manera que pueda propagarse rápidamente entre las personas.

Aviones, trenes y autos llenos

La movilidad también será un problema en estas fiestas, con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calculando que alrededor de 80 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 km) para encontrarse con sus familiares durante el Día de Acción de Gracias, casi dos millones más que el año pasado.

Viajeros pasan por el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, Illinois, camino a su destino por el Día de Acción de Gracias. / KAMIL KRZACZYNSKI

De particular interés es de que se espera que 71,7 millones de personas manejen este año a su destino, un número que por fin supera al récord pre pandemia de 70,6 millones en el 2019.

Mientras tanto, se estima que 5,84 millones viajarán por vía aérea durante estas fiestas -11% más que en el 2019-, una exorbitante cifra que tiene a las autoridades advirtiendo de que podría haber demoras por el mal clima en algunas regiones del país desde este jueves 28 hasta el domingo.

Una mesa polarizada

Incluso el llegar a la cena del Día de Acción de Gracias podría no estar exento de problemas, con el país saliendo de uno de sus ciclos electorales más traumáticos de las últimas décadas donde el enfrentamiento entre la candidata demócrata Kamala Harris y el ahora presidente electo Donald Trump ha dejado a la sociedad dividida.

“El sector que se opone a Trump está golpeado, mientras que el que lo apoya se siente empoderado”, explica María Puerta Riera. " Sin embargo, la victoria de estos últimos no ha sido tan abrumadora, ganando por un 1,58% en lo que va la cuenta, lo que se muestra que no debemos entender la polarización como una división de 50/50, sino que hay también un medio lleno de matices con un sector de la población que decidió no manifestarse mediante el voto. Y es una división que va a estar presente no solamente en la cena del jueves 28, donde la gente va a sentir que es imposible sentarse en la mesa con quienes han apoyado a Trump.”

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales ha ahondado la división en la sociedad estadounidense. (Foto: AFP)

Para la analista internacional, esta decepción de gran parte de la sociedad estadounidense se ha manifestado en una especie de desconexión, que para ella se debe más a una saturación por la decepción, el desencanto y la frustración que va a durar algún tiempo.

“Es una situación emocional que no es parecida a la del 2016, cuando parte de la población quedó traumatizada. En esta oportunidad describiría a mucha gente como resignada, consciente de lo que va a ocurrir por su experiencia del primer mandato, lo que hace más pronunciado el temor colectivo”, remarca. “Eso hace mucho más difícil hablar de reconciliación. Va a haber mesas en las que van a faltar personas, amistades destruidas y lo que vimos en el 2016 se va a repetir.”