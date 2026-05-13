Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de Estados Unidos señaló este martes 12 que el costo de la guerra contra Irán, hasta ahora, se sitúa alrededor de los 29.000 millones de dólares, 4.000 millones más que la cifra que había reconocido dos semanas atrás.

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