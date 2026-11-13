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La misión de la NASA despegó desde Florida con tres astronautas y consiguió llevar a Charles ‘Pete’ Conrad y Alan Bean a la superficie lunar. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
La misión de la NASA despegó desde Florida con tres astronautas y consiguió llevar a Charles ‘Pete’ Conrad y Alan Bean a la superficie lunar. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 14 de noviembre, pero de 1969, despega el Apolo 12 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida (EE.UU.), en la segunda misión tripulada que llega a la Luna, y el astronauta de la NASA Charles ‘Pete’ Conrad se convierte en el tercer hombre que pisa la superficie lunar.

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