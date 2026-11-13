En un 14 de noviembre, pero de 1969, despega el Apolo 12 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida (EE.UU.), en la segunda misión tripulada que llega a la Luna, y el astronauta de la NASA Charles ‘Pete’ Conrad se convierte en el tercer hombre que pisa la superficie lunar.

OTRAS EFEMÉRIDES

1851.- Se publica en Estados Unidos la novela ‘Moby Dick’, de Herman Melville, un clásico de la literatura universal.

1922.- La BBC inaugura en Londres su primer servicio diario de radiodifusión.

1952.- La revista británica New Musical Express publica la primera lista de éxitos de sencillos del Reino Unido.

1975.- España, Marruecos y Mauritania firman la Declaración de Madrid, por la que España transfiere la administración del Sáhara Occidental a una administración temporal tripartita.

1983.- El poeta español Rafael Alberti recibe el Premio Cervantes.

1990.- Alemania y Polonia firman un tratado que reconoce la línea de los ríos Oder y Neisse como frontera entre ambos países.

1994.- Se inaugura el servicio ferroviario Eurostar, que atraviesa el túnel del Canal de la Mancha.

1996.- El Congreso de los Diputados aprueba la plena integración de España en la estructura de mando de la OTAN.

2006.- El cuadro ‘Niños del carretón’, de Francisco de Goya, es robado durante su traslado desde el Museo de Arte de Toledo (Ohio, Estados Unidos) al Museo Guggenheim de Nueva York.

2018.- Astrónomos descubren una supertierra que orbita la estrella de Barnard, a unos seis años luz de la Tierra, el segundo sistema planetario conocido más cercano al nuestro.

2020.- Egipto presenta más de 100 sarcófagos de unos 2.300 años de antigüedad hallados en el yacimiento arqueológico de Saqqara, al suroeste de El Cairo.

2022.- Arqueólogos hallan junto al castillo de Irulegi (Navarra, España) una mano de bronce con una inscripción en lengua vascónica que incluye la palabra “sorioneku”, interpretada como “de buena fortuna”. El objeto está datado en el siglo I a. C.

2023.- China inaugura una red de internet capaz de transmitir datos a 1,2 terabits por segundo, presentada como la más rápida del mundo.

2024.- Se inaugura el puerto de Chancay, al norte de Perú, construido con participación china y llamado a convertirse en un punto estratégico del comercio entre Asia y Sudamérica.

NACIMIENTOS

1840.- Claude Monet, pintor impresionista francés.

1889.- Jawaharlal Nehru, ex primer ministro de la India.

1907.- Pedro Arrupe, sacerdote jesuita español.

1923.- Carlos Seco Serrano, profesor e historiador español.

1926.- Juan Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra español.

1927.- Narciso Yepes, músico español.

1935.- Husein I, rey de Jordania.

1936.- Josefina Molina, directora española de cine y teatro.

.- Antonio Esteve Ródenas, ‘Antonio Gades’, bailarín y coreógrafo español.

1948.- Carlos III, rey del Reino Unido.

1961.- Antonio González Flores, ‘Antonio Flores’, cantante y compositor español.

DEFUNCIONES

1716.- Gottfried W. Leibniz, filósofo y matemático alemán.

1946.- Manuel de Falla, compositor español.

1968.- Ramón Menéndez Pidal, filólogo e historiador español.

1992.- Gregorio Prieto, pintor español.

2001.- Charlotte Coleman, actriz británica.

2004.- Daniel Gil, diseñador gráfico español.

2006.- José María Jover, historiador y académico español.

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