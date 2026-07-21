En un 22 de julio, pero de 1992, Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, y otros nueve lugartenientes se fugan la cárcel de Envigado, en Colombia, en la que estaban amotinados.

OTRAS EFEMÉRIDES

1921.- El ‘Desastre de Annual’ en el protectorado de Marruecos. Derrota española ante los rifeños de Abd-el-Krim, con 10.000 soldados españoles muertos.

1934.- El ladrón de bancos John Dillinger es abatido por el FBI en Chicago (Illinois).

1941.- Empieza a emitir la emisora Radio España Independiente, ‘La Pirenaica’, desde Moscú.

1944.- Finaliza la conferencia económica de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU), que aprueba la creación del FMI y del Banco Mundial.

1946.- 91 muertos y 46 heridos en el atentado de terroristas judíos contra el hotel ‘Rey David’ de Jerusalén.

.- Se constituye la Organización Mundial de la Salud (OMS).

1977.- Inauguración de las primeras Cortes de la democracia en España. El rey Juan Carlos reconoce la soberanía del pueblo español.

1981.- El turco Ali Agca, condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Juan Pablo II.

1987.- El marroquí Said Aouita establece el récord mundial de 5.000 metros (12:58.39) en Roma. Primera vez por debajo de 13 minutos.

1999.- Despega de Cabo Cañaveral (Florida) el transbordador Columbia, mandado por vez primera por una mujer, la comandante Eileen Collins.

.- Microsoft lanza el Internet Messenger, su servicio de mensajería instantánea.

2002.- El Tribunal Constitucional español confirma las penas al exgeneral Rodríguez Galindo y otras cuatro personas por la detención ilegal y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

2003.- EE.UU. mata en un ataque contra Mosul a los dos hijos de Sadam Husein, Quday y Uday.

2004.- El portugués José Manoel Durao Barroso, elegido presidente de la Comisión Europea.

2005.- Primer matrimonio en España entre dos mujeres, Sebastiana ‘Tani’ Estévez y la argentina Verónica, en Mollet del Vallés (Barcelona).

2011.- Atentados de Oslo y Utoya, en Noruega, ejecutado por el ultraderechista Anders Behring Breivik. Hubo 77 muertos, de ellos 69 jóvenes de un campamento.

2012.- El disidente cubano Oswaldo Payá fallece en accidente de circulación en el oriente de la isla.

2013.- Francisco inicia en Río de Janeiro (Brasil) su primer viaje a Latinoamérica para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.

2022.- Durante la guerra, Ucrania y Rusia acuerdan desbloquear la exportación de cereales ucranios a través de corredor marítimo seguro.

NACIMIENTOS

1478.- Felipe I, ‘el Hermoso’, rey consorte de Castilla.

1932.- Óscar de la Renta, diseñador dominicano.

1934.- Gemma Cuervo, actriz española.

1939.- Terence Stamp, actor británico.

1946.- Mireille Mathieu, cantante francesa.

1955.- Willem Defoe, actor estadounidense.

1960.- Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora de moda española.

1963.- Emilio Butragueño, exfutbolista español.

1992.- Selena Gómez, actriz y cantante estadounidense.

1996.- John Leguizamo, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1972.- Max Aub, escritor español.

1983.- Rodolfo Llopis, político español y ex secretario general del PSOE en el exilio.

1998.- Antonio Saura, pintor español.

2001.- Indro Montanelli, periodista e historiador italiano.

2004.- Sacha Distel, cantante y compositor francés.

2011.- Linda Christian, actriz de origen mexicano.

2019.- Li Peng, ex primer ministro chino.

2022.- Nuria Feliu, cantante española.

2025.- Ozzy Osbourne, cantante británico.

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