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Resumen

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Por Agencia EFE

En un 22 de julio, pero de 1992, Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, y otros nueve lugartenientes se fugan la cárcel de Envigado, en Colombia, en la que estaban amotinados.

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