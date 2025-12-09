La demócrata Eileen Higgins gana las elecciones en Miami frente a candidato apoyado por Trump

La demócrata Eileen Higgins se convirtió este martes en la nueva alcaldesa de Miami con cerca del 60 % de los votos tras imponerse en la segunda vuelta al republicano Emilio T. González, en unos comicios municipales que, pese a ser oficialmente no partidistas, se desarrollaron bajo la intensa sombra de la política nacional.

Higgins se convierte así en la primera mujer y la primera persona no hispana en llegar a la Alcaldía de Miami, además de la primera demócrata elegida en 24 años para gobernar el municipio, históricamente dominado por republicanos cubanoamericanos, en un duro revés al partido del presidente Donald Trump.

La demócrata, excomisionada del condado de 61 años, derrotó a González, de 68, quien había recibido el respaldo de Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y logró el 40,5% de los votos.

“ Esta noche, la gente de Miami hizo historia. Juntos dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva etapa para nuestra ciudad - una marcada por liderazgo ético, responsable y enfocado en resultados reales para nuestra gente ”, señaló Higging en un comunicado tras conocersen los resultados preliminares.

La contienda atrajo atención nacional tras el intento republicano por extender a la ciudad de Miami el dominio electoral que consolidaron en 2024, cuando Trump ganó sorpresivamente el condado Miami-Dade por más de diez puntos frente a Kamala Harris.

Para los demócratas, la victoria de Higgins representa un impulso simbólico y estratégico. El Comité Nacional Demócrata había concentrado esfuerzos en su campaña, y el senador Rubén Gallego viajó a Miami el fin de semana para respaldarla, en un momento en que el partido busca recuperar terreno en Florida tras años de retrocesos.

La elección, sin embargo, se desarrolló en un contexto local complejo. Aunque el condado Miami-Dade se movió claramente hacia los republicanos en 2024, algunos reportes indican que en la ciudad de Miami Harris ganó por un margen mínimo, haciendo de esta contienda un termómetro clave para medir la capacidad demócrata de reconectar con un electorado cambiante.

La ciudad de Miami, con cerca de medio millón de habitantes, tiene una población hispana que ronda el 70 %.Higgins basó su campaña en enfrentar el aumento del costo de vida, mejorar los servicios municipales y reforzar la transparencia del gobierno local.

En contraste, González, coronel retirado de la Fuerza Aérea y exdirector de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), centró su mensaje en seguridad pública, crecimiento económico y preparación ante emergencias, apoyado en su experiencia militar y administrativa.

Ambos candidatos también reflejaron visiones opuestas sobre migración. González defendió las estrictas medidas del Gobierno de Trump, que en semanas recientes impuso nuevas restricciones para solicitar la ciudadanía a cubanos y venezolanos. Higgins calificó esas políticas de “inmorales”.

La segunda vuelta se convocó después de que ninguno alcanzara más del 50 % en las elecciones del 4 de noviembre, cuando Higgins obtuvo el 36 % de los votos y González el 19 %.

