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Resumen

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El exagente del FBI Mark Rossini recuerda todos los días que pudo haber impedido las muertes del 11S. Foto: EFE/Victor Lerena
El exagente del FBI Mark Rossini recuerda todos los días que pudo haber impedido las muertes del 11S. Foto: EFE/Victor Lerena
Por Agencia EFE

El exagente del FBI Mark Rossini tiene la certeza de que él pudo haber evitado los atentados del 11S. Este hecho le tortura y “no pasa un solo día” en el que su mente no repase, de manera obsesiva, lo que ocurrió aquel fatídico día de hace 25 años y, sobre todo, lo que pasó antes.

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