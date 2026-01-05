El abogado de Maduro es Barry Pollack, que asistió a Assange en el caso ‘Wikileaks’

El abogado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se declaró este lunes inocente de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, es Barry Pollack, un letrado de alto perfil conocido por defender a Julian Assange en el caso ‘Wikileaks’.

Pollack se presentó hoy como defensa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se tramita el caso del Gobierno de EE.UU. contra Maduro, en medio de una gran expectación mediática tras su captura el pasado 3 de enero en una operación nocturna en Caracas y posterior traslado al país.

En esta primera audiencia, Pollack dijo que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” pero cuestionó la “legalidad de la abducción militar” de su cliente, declarando que se trata del “jefe de un estado soberano y tiene derecho al privilegio” de su cargo, según PBS.

El abogado cuenta con unas amplias credenciales detalladas en la página web de su firma, Harris St. Laurent & Wechsler, entre ellas el acuerdo de culpabilidad de Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, y que resultó en su liberación.

Otras dos representaciones de éxito que destaca fueron las que llevaron a la exoneración de un antiguo ejecutivo del gigante energético Enron tras el escándalo de fraude en la empresa y de un hombre llamado Martin Tankleff, erróneamente acusado de matar a sus padres a los 17 años.

El mandatario de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. (EFE/EPA/Stringer). / Stringer

Con más de 30 años de experiencia, Pollack fue el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penales Defensores y habitualmente trata casos penales de delitos financieros, corrupción y seguridad nacional, así como civiles, incluyendo aquellos de crimen organizado.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, acusada de colaboración en los delitos que se le imputan, tiene un abogado distinto, Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly y que ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.

Donnelly, destaca la web de su firma, trabajó en la investigación y juicio político del fiscal general de Texas Ken Paxton por supuestos sobornos y abuso de poder en 2023, en el que fue exonerado, aunque siguen las pesquisas a nivel federal.