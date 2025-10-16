Fotografía de archivo del almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Foto: EFE/ Juan Pablo Pino
El almirante que dirige las fuerzas de EE.UU. en el Caribe dejará su cargo
El almirante , responsable de supervisar los contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe, dijo el jueves que se retirará tras apenas un año en el cargo.

Holsey dejará el cargo de jefe del Comando Sur, una unidad responsable de las fuerzas que operan en América Central y del Sur.

Desde agosto, Washington ha desplegado aviones de guerra furtivos y siete buques de la Armada en el mar Caribe destinados a la lucha antinarcóticos.

PUEDES VER: ¿Cómo fueron las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina y qué puede pasar con Maduro en Venezuela?

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra al menos cinco presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe, que dejaron 27 muertos.

El aumento de la presencia militar estadounidense ha despertado temores en Caracas de que el objetivo final sea un cambio de régimen en Venezuela.

“A partir del 12 de diciembre de 2025 me retiraré de la ”, dijo Holsey en un comunicado publicado en la cuenta de X del Comando Sur, sin dar explicaciones sobre su salida.

Estados Unidos ha realizado un gran despliegue militar en el Caribe y Donald Trump ha asegurado que su país está en guerra con los carteles de la droga.
Desde que comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca en enero, el presidente ha realizado una purga de altos mandos militares. Entre ellos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles “CQ” Brown, a quien destituyó sin dar explicaciones en febrero.

Otros altos mandos destituidos este año incluyen a los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada asignado a la OTAN y tres principales asesores jurídicos militares.

El jefe del Pentágono, , ha insistido en que el presidente simplemente está escogiendo los líderes que desea. Sin embargo, congresistas demócratas han expresado preocupaciones sobre la politización de las Fuerzas Armadas del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 15 de octubre que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico. (AFP)

