Por Guillermo Vera Ayala

Este 4 de julio Estados Unidos celebra los 250 años de su independencia en medio de una gran expectativa y una serie de actividades en las que Donald Trump ha buscado dejar su impronta de formas que sus críticos y la oposición han cuestionado con dureza.

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