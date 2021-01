Bajo banderas de batalla con el nombre de Donald Trump, los atacantes del Capitolio inmovilizaron a un oficial de policía ensangrentado en una puerta, su rostro retorcido y gritos fueron capturados en video. Hirieron de muerte a otro oficial con un arma contundente y golpearon a un tercero por encima de una baranda contra la multitud.

“¡Cuelguen a Mike Pence!” gritaban los insurrectos presionando adentro, golpeando a la policía con tubos. También exigieron el paradero de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Cazaron a todos y cada uno de los legisladores: “¿Dónde están?” Afuera, había una horca improvisada, completa con robustos escalones de madera y la soga. En los alrededores se habían escondido armas y bombas de tubo.

Solo unos días después se pone de manifiesto el alcance del peligro de uno de los episodios más oscuros de la democracia estadounidense. La naturaleza siniestra del asalto se ha vuelto evidente, traicionando a la multitud como una fuerza decidida a ocupar los santuarios internos del Congreso y atropellar a los líderes, entre ellos el vicepresidente de Trump y el presidente de la Cámara Demócrata. Esta no fue solo una colección de partidarios de Trump.

Esa revelación llegó en tiempo real para el representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, quien se hizo cargo brevemente de los procedimientos en la Cámara cuando el grupo de extremistas ingresó el miércoles pasado y la oradora, la representante Nancy Pelosi, estaba en un lugar más seguro momentos antes de que todo se vuelva una locura.

“Vi a esta multitud de personas gritando golpeando ese vidrio”, dijo McGovern a The Associated Press. “Al mirar sus caras, se me ocurrió que estos no son manifestantes. Estas son personas que quieren hacer daño”, apuntó. “Fue básicamente un fascismo de cosecha propia, fuera de control”, añadió.

En una imagen proporcionada por CBS News y "60 Minutes" se ve un espejo dañado en la oficina privada de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. (60 Minutes / CBSNews vía AP).

Pelosi dijo que “la evidencia es que fue un grupo bien planificado y organizado con liderazgo, orientación y dirección. Y la dirección era buscar gente”. Ella no dio más detalles sobre ese punto en una entrevista de “60 minutos” en CBS. Las escenas de rabia, violencia y agonía son tan vastas que es posible que aún estén más allá de la comprensión. Pero con innumerables videos de teléfonos que emergen de la escena, muchos de ellos por regodearse con los propios insurrectos, y más legisladores que relatan el caos que los rodeaba, los contornos del levantamiento están cobrando cada vez más relieve.

La situación

El grupo que ingresó al Capitulo recibió órdenes explícitas de Trump para movilizarse y aún más aliento de los hombres del presidente.”Luchen como el infierno”, exhortó Trump a sus partidarios en el mitin. “Hagamos un juicio por combate”, imploró su abogado, Rudy Giuliani, cuyo intento de desechar los resultados de las elecciones en un juicio fracasó. Es hora de “empezar a anotar nombres y patear traseros”, dijo el representante republicano Mo Brooks, de Alabama.

En una imagen proporcionada por CBS News y "60 Minutes", la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (derecha) es entrevistada por la corresponsal Leslie Stahl, el viernes 8 de enero de 2021, en el Capitolio. (60 minutos / CBSNews vía AP).

Los criminales perdonados por Trump, entre ellos Roger Stone y Michael Flynn, se presentaron en mítines en la víspera del ataque para decirle a la multitud que estaban librando una batalla entre el bien y el mal y que estaban del lado del bien. En Capitol Hill, el senador republicano Josh Hawley, de Missouri, saludó con el puño cerrado a las hordas fuera del Capitolio cuando se detuvo para presionar su desafío de los resultados electorales.

La multitud estaba emocionada. Hasta poco después de las 14, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, estuvo al mando de los últimos minutos de decoro en asociación con Pence, quien cumplía su papel ceremonial presidiendo el proceso.

Ambos habían respaldado la agenda de Trump y excusado o ignorado sus provocaciones durante cuatro años, pero ahora no tenían ningún mecanismo o voluntad para subvertir la elección ganada por Biden. Eso los colocó entre los objetivos de los insurrectos, a la misma altura que los “socialistas”.”Si estas elecciones fueran anuladas por meras acusaciones del bando perdedor, nuestra democracia entraría en una espiral de muerte”, dijo McConnell a su cámara, poco antes de que las cosas se salieran de control en lo que los legisladores llaman la “Casa del Pueblo”.

Jake Angeli junto a otros seguidores de Donald Trump durante el asalto al Capitolio. (EFE/ Jim Lo Scalzo).

El asalto al Capitolio

Miles habían invadido el Capitolio. Cargaron contra la policía y las barricadas de metal afuera del edificio, empujando y golpeando a los oficiales en su camino. El asalto se abrió paso rápidamente a través de la línea policial ampliamente superada en número; los oficiales atropellaron a un hombre y lo golpearon. En el tumulto afuera, cerca de la estructura construida para la inauguración de Joe Biden el 20 de enero, un hombre arrojó un extintor rojo a la cabeza con casco de un oficial de policía. Luego tomó un megáfono y también se lo arrojó a los oficiales.

La identidad del oficial no pudo confirmarse de inmediato. Pero el oficial de policía del Capitolio, Brian Sicknick, que resultó herido en el caos, murió la noche siguiente; las autoridades dicen que lo golpearon en la cabeza con un extintor de incendios.

Los partidarios de Donald Trump escalan el muro oeste del Capitolio. (Foto AP / Jose Luis Magana).

Poco después de las 14, la policía del Capitolio envió una alerta a los trabajadores en un edificio de oficinas de la Cámara de Representantes para que se dirigieran a los túneles de transporte subterráneo que atraviesan el complejo. Minutos después, Pence fue trasladado desde el Senado a un lugar secreto y la policía anunció el cierre del Capitolio. “Puede moverse por el (los) edificio (s) pero manténgase alejado de las ventanas y puertas exteriores”, decía el mensaje de correo electrónico. “Si estás afuera, busca refugio”, destacaba.

A las 14.15, el Senado interrumpió su debate en el Colegio Electoral y se escuchó una voz por el sistema de audio de la cámara: “Los manifestantes están en el edificio”. Las puertas de la Cámara estaban cerradas con barricadas y se les dijo a los legisladores que estaban adentro que podrían tener que esconderse debajo de sus sillas o trasladarse a guardarropas fuera del piso de la Cámara porque la turba había violado la Rotonda del Capitolio.

Incluso antes de que la turba llegara a las puertas selladas de la cámara de la Cámara, la policía del Capitolio sacó a Pelosi del podio, dijo a “60 Minutos”. “Dije: ‘No, quiero estar aquí’. Y me dijeron: ‘Bueno, no, tienes que irte’. Dije: ‘No, no me voy’. Dijeron: ‘No, debes irte’”. Así lo hizo.

Los partidarios de Trump se reúnen frente al Capitolio, el miércoles 6 de enero de 2021 en Washington. (Foto AP / John Minchillo).

A las 14.44, mientras los legisladores dentro de la Cámara se preparaban para ser evacuados, se escuchó un disparo desde afuera. Fue entonces cuando Ashli Babbit, que llevaba una bandera de Trump como una capa, fue abatida a tiros en cámara mientras los insurrectos irrumpían, y su sangre se acumulaba en el piso de mármol blanco. La veterana de la Fuerza Aérea de California había subido a través de una ventana rota al vestíbulo del altavoz antes de que el disparo de un oficial de policía la derribara.

De vuelta en la cámara, se vio y se escuchó a una mujer en el balcón gritar. Por qué estaba haciendo eso, solo quedó claro más tarde cuando circuló el video. Ella estaba rezando.

Aproximadamente 10 minutos después del tiroteo, los legisladores de la Cámara de Representantes y los miembros del personal que habían estado acobardados durante el ataque, con el terror grabado en sus rostros, habían sido llevados de la cámara y la galería a una habitación segura. La turba irrumpió en las oficinas de Pelosi mientras miembros de su personal se escondían en una de las habitaciones de su suite.

“El personal fue debajo de la mesa, cerró la puerta con barricadas, apagó las luces y guardó silencio en la oscuridad”, dijo. “Debajo de la mesa durante dos horas y media”, contó.

En el lado del Senado, la Policía del Capitolio rodeó la cámara y ordenó a todo el personal, periodistas y senadores cercanos que entraran en la cámara y la cerraran. En un momento, unas 200 personas estaban adentro; un oficial armado con lo que parecía ser un arma semiautomática se interpuso entre McConnell y el líder demócrata, el senador Chuck Schumer.

Richard Barnett, un partidario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sienta dentro de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio. (Foto de SAUL LOEB / AFP).

Luego, las autoridades ordenaron una evacuación y se apresuraron a ingresar a todos a un lugar seguro, mientras que el personal parlamentario del Senado recogió las cajas con los certificados del Colegio Electoral. Aunque los atacantes del Capitolio habían sido enviados con la exhortación de Trump a luchar, en algunos casos parecían sorprendidos de que realmente hubieran logrado entrar.

Cuando entraron en la cámara del Senado abandonada, se arremolinaban, buscaron en papeles, se sentaron en escritorios y tomaron videos y fotografías. Uno de ellos se subió al estrado y gritó: “¡Trump ganó esa elección!”. Otros dos fueron fotografiados con esposas flexibles que se usan típicamente para arrestos masivos.

Pero fuera de la cámara, el grupo extremista seguía en busca de legisladores. “¿Dónde están?”, se podía escuchar a la gente gritar. Esa pregunta también podría haberse aplicado a los refuerzos: ¿Dónde estaban?

Aproximadamente a las 17.30, una vez que llegó la Guardia Nacional para complementar la abrumada fuerza policial del Capitolio, comenzó un esfuerzo total para sacar a los atacantes.

Agentes fuertemente armados llevados como refuerzos comenzaron a usar gas lacrimógeno de manera coordinada para hacer que la gente se moviera hacia la puerta, luego peinaron los pasillos en busca de rezagados. Cuando cayó la noche, empujaron a la multitud hacia la plaza y el césped, utilizando agentes antidisturbios con escudos completos y nubes de gas lacrimógeno y granadas.

A las 19.23, los funcionarios anunciaron que las personas que estaban en dos edificios cercanos de oficinas del Congreso podrían irse “si alguien debe hacerlo”. En una hora, el Senado había reanudado su trabajo y la Cámara lo siguió, devolviendo la Casa del Pueblo al control de los representantes. Los legisladores confirmaron la victoria electoral de Biden a primera hora de la mañana siguiente, conmocionados por el catastrófico fracaso de la seguridad.

La representante Maxine Waters, demócrata de California, dijo a AP el domingo que era como si la policía del Capitolio “estuviera desnuda” contra los atacantes. “Resulta que fue el peor tipo de falta de seguridad que alguien podría imaginar”. McGovern dijo: “Estaba tan incrédulo que esto podría suceder. Estos terroristas domésticos estaban en la Casa del Pueblo, profanando la Casa del Pueblo, destruyendo la Casa del Pueblo “.

