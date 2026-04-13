Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP
El Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa León XIV, seguidas de su divulgación de una imagen en la que aparece encarnado como Jesucristo, generaron este lunes una ola de indignación entre la comunidad católica y parte de la clase política de EE.UU.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.