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Resumen

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Un avión Gulfstream G100, de la empresa Latitude Air Ambulance, como la desaparecida frente a las costas de Massachusetts, en Estados Unidos. (Foto de Latitude Air Ambulance)
Un avión Gulfstream G100, de la empresa Latitude Air Ambulance, como la desaparecida frente a las costas de Massachusetts, en Estados Unidos. (Foto de Latitude Air Ambulance)
Por Agencia EFE

El avión Gulfstream, en el que viajaban 6 personas y desapareció frente a las costas de Nantucket (Massachussetts), perdió más de 12.000 pies de altura (3.650 metros) en tan solo tres minutos antes de perder el contacto con las autoridades.

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