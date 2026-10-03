El avión Gulfstream, en el que viajaban 6 personas y desapareció frente a las costas de Nantucket (Massachussetts), perdió más de 12.000 pies de altura (3.650 metros) en tan solo tres minutos antes de perder el contacto con las autoridades.

“El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda esta ubicada frente a a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100”, informó la Guardia Costera esta mañana de sábado.

El dispositivos incluye medios aéreos y marítimos, desplegados después de que las autoridades de control aéreo perdieran contacto con el avión y éste desapareciera de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte.

La Guardia Costera dijo en X que barcos y aeronaves están buscando el avión Gulfstream G100 frente a la costa de Nantucket, Massachusetts. Foto referencial: AFP / DANIEL GONZALEZ

Según datos de registro, la aeronave era utilizada como ambulancia aérea y en el momento de la desaparición viajaban en ella dos médicos, dos pilotos y dos ciudadanos de Bermudas, informó este sábado la compañía canadiense propietaria del avión, Latitude Air Ambulance, a la agencia The Canadian Press.

El aparato cubría la ruta entre Bermudas y Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 1:25 de esta madrugada. Sin embargo, se precipitó de 23.500 pies (7.160 metros) a 11.000 pies (3.300 metros) a escasos veinte minutos del aterrizaje, según datos de la plataforma FlightAware.

Medios locales recogieron una conversación en la que un controlador de tráfico aéreo preguntó al piloto de la aeronave si estaba declarando una emergencia, sin llegar a recibir una respuesta clara.

El primer ministro de Bermudas, David Burt, expresó que sus pensamientos y oraciones están con los seis ocupantes y sus familias durante este “momento profundamente preocupante”, al tiempo que confirmó que el Gobierno bermudeño se mantiene en contacto estrecho con las autoridades de rescate estadounidenses.