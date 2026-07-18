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Resumen

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El uso del avión presidencial temporal de Estados Unidos ha despertado nuevamente preocupación y cuestionamientos desde la semana pasada a raíz de la repentina decisión de Donald Trump de cambiar de aeronave en su retorno de la última cumbre de la OTAN realizada en Turquía.

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