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La jueza Analisa Torres, quien reemplazará al fallecido juez Alvin Hellerstein en el caso por narcoterrorismo de Nicolás Maduro en Estados Unidos. (Foto del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos)
La jueza Analisa Torres, quien reemplazará al fallecido juez Alvin Hellerstein en el caso por narcoterrorismo de Nicolás Maduro en Estados Unidos. (Foto del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos)
Por Agencia EFE

El caso por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro en Estados Unidos fue reasignado este miércoles a la jueza Analisa Torres tras la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, según indicó el archivo judicial.

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