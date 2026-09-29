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Resumen

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Cornell es una universidad privada de la prestigiosa Ivy League de EE.UU. (Getty Images).
Cornell es una universidad privada de la prestigiosa Ivy League de EE.UU. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Los fiscales del estado de Nueva York informaron este lunes que reabrirán una investigación penal sobre la presunta violación de una mujer hace dos años en la Universidad de Cornell.

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