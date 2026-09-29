Los fiscales del estado de Nueva York informaron este lunes que reabrirán una investigación penal sobre la presunta violación de una mujer hace dos años en la Universidad de Cornell.

La mujer, cuya identidad fue protegida, presentó una demanda civil el 16 de septiembre en la que alega que fue drogada y violada por varias personas en la sede de una fraternidad de la universidad.

“Una vez que determinemos los cargos apropiados, el caso se procesará de la manera más objetiva e imparcial posible” a través de un gran jurado, declaró el lunes el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten.

La Universidad de Cornell dijo que, si bien apoya que el caso se presente ante un gran jurado, “cualquier sugerencia de que la universidad no impuso sanciones contundentes a los involucrados es falsa”.

La acusación

La mujer, con el alias Jane Doe, dice en la demanda que, en la noche del 19 de octubre de 2024, siete hombres de la fraternidad estudiantil Chi Phi de Cornell presuntamente la agredieron en un incidente en el que estuvieron involucrados el alcohol y la droga ketamina.

Jane Doe asegura que se encontraba intoxicada cuando se dio la presunta violación y que en ese momento era incapaz de dar su consentimiento a tener relaciones sexuales.

Denunció el incidente ante la Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024.

La demanda también incluye una imagen que supuestamente proviene de un chat grupal de la fraternidad en Snapchat, en el que un participante les dijo a otros miembros, en términos vulgares, que habría la posibilidad de tener un encuentro sexual con Jane Doe.

El fiscal Van Houten declaró este lunes que, en el momento de la agresión, su oficina concluyó que las pruebas aportadas en la declaración de la demandante ante las autoridades no alcanzaban el umbral legal necesario para presentar cargos.

Afirmó que se puso en contacto con Jane Doe y sus abogados para obtener más información mientras se preparaba para presentar el caso ante un gran jurado.

En el sistema legal de EE.UU., los fiscales convocan a grandes jurados para que evalúen las pruebas y los testimonios y, finalmente, voten si estos justifican la presentación de cargos.

La mujer señala que hubo intercambio de mensajes en la fraternidad sobre la posibilidad de un encuentro sexual con ella. (Getty Images).

Defiende su relato

En su declaración, Van Houten incluyó un resumen de lo que Jane Doe le contó al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell en 2024, después de la presunta agresión. Señaló que la declaración difería de las acusaciones expuestas en la demanda.

“La declaración jurada de Jane Doe en noviembre de 2024 no alegaba que la hubieran drogado contra su voluntad ni que hubiera sido víctima de una violación en grupo”, dijo el fiscal en un comunicado el lunes.

“Por el contrario, la declaración de Jane Doe describió su participación en el consumo de drogas y en las relaciones sexuales como voluntaria, consciente y consensuada”.

Van Houten agregó que los abogados de Jane Doe nunca se habían puesto en contacto con él para indicarle que su declaración original era inexacta ni para pedirle que reconsiderara su decisión de no presentar cargos.

Posteriormente reconoció “la realidad de que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar años de terapia y sanación para procesar y comprender plenamente lo que les sucedió”.

La BBC buscó declaraciones del abogado de Jane Doe, Thomas Giuffra.

En una nota enviada este lunes a la cadena CBS, socia de noticias de la BBC en EE.UU., argumentó: “En los días posteriores a la agresión, [Jane Doe] estaba traumatizada, aturdida e incapaz de funcionar o de aceptar el horror de lo que había sucedido. Se encontraba en modo de supervivencia”.

El caso de Jane Doe ha llamado la atención en muchas partes de EE.UU. (Getty Images).

Giuffra dijo que Jane Doe nunca habló con nadie más que con el agente que tomó su denuncia inicial, y agregó: “Hubiera esperado, como mínimo, que la hubieran entrevistado varias veces, que las autoridades hubieran recabado pruebas y que se hubiera elaborado un expediente. Esa es la secuencia normal en las investigaciones de delitos graves”.

Y añadió: “La postura defensiva que he percibido en las declaraciones de la fiscalía me lleva a creer que reconocen que hubo fallas y que están tratando de justificarlas”.

Jane Doe también alegó en su demanda civil que Cornell no la protegió ni sancionó adecuadamente a los hombres involucrados, alegando que a ellos “se les concedió la oportunidad de mitigar su conducta mediante la presentación de ensayos”.

Jane Doe sufrió “grave angustia emocional y psicológica, así como lesiones físicas personales” debido al incidente y a la gestión de la universidad, afirma la demanda, y agrega que el caso se difundió rápidamente por toda la universidad.

¿Qué dice la universidad?

En noviembre de 2024, la Universidad de Cornell emitió un comunicado público sobre las “acusaciones graves y profundamente inquietantes de abuso de drogas y violencia sexual en la residencia de la fraternidad Chi Phi”, en el que indicaba que su departamento de policía del campus estaba investigando y que había suspendido a la sección local de la fraternidad Chi Phi, así como a “varios estudiantes”.

Cornell también indicó que había iniciado una investigación interna, así como una investigación de derechos civiles en virtud de la ley del Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de género en las instituciones educativas que reciben financiamiento del gobierno federal, incluida la mayoría de las universidades.

Las autoridades de la universidad rechazan que los estudiantes involucrados hayan elaborado ensayos como único castigo. (Getty Images).

El lunes, la universidad refutó la acusación de Jane Doe de que no había investigado ni sancionado adecuadamente a los presuntos responsables.

La universidad declaró en un comunicado que el asunto se remitió a un “panel de profesores y personal capacitado” que dictó “una serie de sanciones, entre las que se incluían expulsiones y suspensiones de Cornell”.

“A ninguna de las personas acusadas se le ofreció la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación”, afirmó Cornell.

Jeremy Saland, abogado de uno de los hombres nombrados en la demanda, negó las acusaciones.

Saland reconoció que su cliente “respondió e hizo un comentario inmaduro en Snapchat”, pero “no hizo nada más”. Negó que su cliente “hubiera participado en ninguna actividad sexual, ni que hubiera tocado a la demandante de ninguna manera, ni que hubiera consumido ketamina”.

El caso ha recibido atención a nivel nacional tras la demanda de la mujer y el anuncio de que el caso sería reabierto. Varias celebridades, entre ellas la actriz Florence Pugh, se han pronunciado al respecto.