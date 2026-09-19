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Resumen

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Un guardia de seguridad se encuentra junto a un andamio y una gran lona protectora que cubre parte de la fachada del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D. C., el 15 de septiembre de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
Un guardia de seguridad se encuentra junto a un andamio y una gran lona protectora que cubre parte de la fachada del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D. C., el 15 de septiembre de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Guillermo Vera Ayala

El Centro Kennedy de Washington, uno de los recintos culturales más importantes de Estados Unidos, fue cerrado de forma indefinida esta semana de forma súbita en medio de la amenaza de que Donald Trump ordenará el derrumbe del recinto.

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