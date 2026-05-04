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El Chapo Guzmán cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. (AP).
El Chapo Guzmán cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. (AP).
Por Agencia EFE

El juez federal Brian Cogan, que condenó al mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, rechazó este lunes su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia.

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