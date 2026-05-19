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El capo de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán es escoltado por infantes de marina hasta un helicóptero en el aeropuerto de la Ciudad de México, el 8 de enero de 2016, tras su recaptura en Los Mochis, en el estado de Sinaloa. (OMAR TORRES / AFP)
El capo de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán es escoltado por infantes de marina hasta un helicóptero en el aeropuerto de la Ciudad de México, el 8 de enero de 2016, tras su recaptura en Los Mochis, en el estado de Sinaloa. (OMAR TORRES / AFP)
/ OMAR TORRES
Por Agencia EFE

El narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera volvió a pedir al tribunal de Estados Unidos su extradición a México y aseguró que el jurado que lo condenó en 2019 fue “intimidado por la postura del poder judicial”.

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