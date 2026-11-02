A un día de las legislativas en Estados Unidos, la posibilidad de que Kansas elija a un senador demócrata por primera vez desde 1932 gana fuerza. Las últimas encuestas otorgan una ligerísima ventaja al candidato Adam Hamilton, que aspira a la hazaña histórica de sacar de su escaño al republicano Roger Marshall en un estado donde lo que parece prevalecer por encima de todo es el desencanto.

El síntoma más claro de la intranquilidad que respiran los republicanos en Kansas (un fortín conservador casi inexpugnable desde hace más de un siglo) es que el presidente Donald Trump viajó el domingo a la localidad de Salina para participar en el que fue su segundo mitin en menos de dos semanas en este estado, un territorio eminentemente agrícola en el corazón del país.

En ambos actos de campaña Trump pidió encarecidamente el voto para Marshall, un ginecólogo que completó dos legislaturas en la Cámara Baja antes de dar el salto al Senado en 2020.

Su popularidad se ha resentido en los últimos tiempos, al igual que la del propio presidente y los republicanos en general como resultado de la subida del costo de la vida y la guerra contra Irán.

Para Nathaniel Birkhead, profesor de ciencia política de la Universidad Estatal de Kansas el descontento con Marshall proviene de diversos frentes.

“Para algunos es una frustración por su voto (en contra de la publicación) de los archivos de Epstein. Para otros es el hecho de que ha querido vincularse a Trump, en lugar de demostrar voluntad de criticar al presidente”, explica a EFE.

El presidente estadounidense Donald Trump mira al secretario del Interior, Doug Burgum, durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el aeropuerto regional de Salina, Kansas, el 1 de noviembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

“Luego están guerras comerciales y aranceles -que han perjudicado mucho a los agricultores-, la guerra con Irán y el aumento de los precios de todo, especialmente fertilizantes y diésel. Cuando a los agricultores de Kansas no les va bien, toda la economía se ve afectada”, dice por su parte Neal Allen, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Wichita.

Casi seis dólares por galón

Kenny tiene 37 años y prefiere no dar su apellido, pero cuenta, apostado en un bar de Salina que queda a cinco minutos de donde habló Trump el domingo, que ahora está pagando prácticamente seis dólares por galón de diésel. Como transportista en el sector agroalimentario eso le está haciendo mella en el bolsillo.

“Este no es el Trump por el que voté. Yo voté por el Trump de 2016”, dice antes de rechazar frontalmente la participación de su país en la guerra contra Irán.

Explica que lo único que quiere es que se publiquen íntegramente los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein para “limpiar el Congreso”.

Por eso, Kenny afirma que quiere sacar de su escaño a Marshall -al que acusa de ocultar los escándalos de Epstein- y que por eso va a votar por el martes por Adam Hamilton, del que dice no saber mucho más allá del hecho de que es un pastor metodista con un pasado republicano.

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Don Haider-Markel, profesor de ciencia política en la Universidad de Kansas, asegura que “como pastor, Hamilton posee unas credenciales cristianas bien fundamentadas, algo de lo que carecen muchos demócratas”.

“Su reputación como moderado es de larga data y resulta atractiva tanto para los independientes como para los republicanos moderados” en Kansas, añade.

Falta de unidad y antagonismo

Justo enfrente del bar donde Kenny está pendiente de ver el fútbol americano, Catheryn Seaton señala el local donde estaba el salón de belleza que tuvo que cerrar hace pocos meses. Dice que la economía va mal en el estado pero que no cree que sea culpa de los republicanos.

“Necesitamos unidad, que es lo que hizo a este país grande. Y en política quiero a alguien que me diga qué defiende, no que me diga contra quién está”, explica antes de aclarar que votará por Marshall, manteniendo así una lealtad con la marca republicana que en Kansas es una seña de identidad (el estado no vota a un presidente demócrata desde 1964 y solo ha votado por un líder progresista cinco veces desde 1900).

“Trump también es un idiota, pero aun así votaría por él si se volviera a presentar. Al menos ha estado dispuesto a intentar algo diferente en política”, añade.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el Shoemaker Center, en Chillicothe, Ohio, el 28 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP) / KENT NISHIMURA

De vuelta en el bar donde Kenny sigue sentado, nadie parece hacer caso a los anuncios de campaña de Marshall y Hamilton que aparecen en televisión, una abulia que ni Trump o la presencia de su Air Force One parecen conseguir levantar.

Cuando retorna la retransmisión de la NFL, la mayoría de parroquianos gira el cuello hacia la pantalla para seguir a los Kansas City Chiefs. Ahí parece haber algo de unidad al menos.

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