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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace campaña en el Aeropuerto Regional de Salina, en Kansas, el 1 de noviembre de 2026. (Andrew Harnik/Getty Images/AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace campaña en el Aeropuerto Regional de Salina, en Kansas, el 1 de noviembre de 2026. (Andrew Harnik/Getty Images/AFP).
/ ANDREW HARNIK
Por Agencia EFE

A un día de las legislativas en Estados Unidos, la posibilidad de que Kansas elija a un senador demócrata por primera vez desde 1932 gana fuerza. Las últimas encuestas otorgan una ligerísima ventaja al candidato Adam Hamilton, que aspira a la hazaña histórica de sacar de su escaño al republicano Roger Marshall en un estado donde lo que parece prevalecer por encima de todo es el desencanto.

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