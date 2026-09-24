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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Guillermo Vera Ayala

El presidente chino, Xi Jinping, se encuentra en Washington D. C. desde el miércoles 23 de setiembre como parte de una visita de Estado de tres días en la que fue recibido con gran pompa por Donald Trump, su par estadounidense, para discutir algunos de los principales focos de preocupación comunes en medio de una tregua en la guerra arancelaria que por ahora da signos de mantenerse.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.