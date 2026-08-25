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Resumen

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John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Washington, DC (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Washington, DC (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Por Agencia AFP

El director de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA), John Ratcliffe, se encuentra de visita este martes en Moscú, reportaron CBS y Axios, sin que los gobiernos de Estados Unidos o Rusia hayan confirmado la información.

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