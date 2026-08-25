El director de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA), John Ratcliffe, se encuentra de visita este martes en Moscú, reportaron CBS y Axios, sin que los gobiernos de Estados Unidos o Rusia hayan confirmado la información.
El director de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA), John Ratcliffe, se encuentra de visita este martes en Moscú, reportaron CBS y Axios, sin que los gobiernos de Estados Unidos o Rusia hayan confirmado la información.
Más temprano este martes, un avión militar estadounidense despegó desde Letonia hacia el aeropuerto moscovita de Vnúkovo, según datos del sitio especializado Flightradar24.
El Financial Times afirmó que Estados Unidos pidió a Ucrania, que aceptó, no atacar Moscú, San Petersburgo ni otras zonas del norte de Rusia el lunes, martes y miércoles, con el fin de permitir el viaje de un alto responsable estadounidense.
El presidente estadounidense Donald Trump, que mantiene una línea de comunicación directa con su homólogo ruso Vladimir Putin, aseguró el 11 de agosto que obtuvo la liberación de un exmarine detenido en Rusia, Robert Gilman, durante conversaciones personales con su homólogo.
Trump ha enviado en varias ocasiones a su yerno Jared Kushner y al enviado especial Steve Witkoff a Moscú para mantener conversaciones con el presidente ruso.
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El presidente Donald Trump firmó el jueves 6 de agosto un decreto que impide el llamado "turismo de nacimiento", que consiste en que mujeres extranjeras dan a luz en Estados Unidos para que el hijo adquiera la ciudadanía norteamericana. (AFP)