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John Ratcliffe, mantuvo este jueves una reunión en La Habana con representantes del Ministerio del Interior de la isla. Foto: Oliver Contreras / AFP
John Ratcliffe, mantuvo este jueves una reunión en La Habana con representantes del Ministerio del Interior de la isla. Foto: Oliver Contreras / AFP
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU., John Ratcliffe, mantuvo este jueves una reunión en La Habana con representantes del Ministerio del Interior de la isla, informaron las autoridades cubanas.

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