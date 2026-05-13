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Resumen

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Trump aseguró que terminará de construir el "domo dorado" antes de terminar su gobierno. (Getty Images).
Trump aseguró que terminará de construir el "domo dorado" antes de terminar su gobierno. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

El desarrollo, el despliegue y la operación del futurista sistema de defensa antimisiles “Domo Dorado” que quiere impulsar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, costarán alrededor de US$1,2 billones a lo largo de dos décadas.

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