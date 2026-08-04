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Resumen

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Soldados estadounidenses se paran cerca de un sistema de misiles Patriot en una base militar turca en Gaziantep, el 4 de febrero de 2013. (Foto de Bulent KILIC / AFP)
Soldados estadounidenses se paran cerca de un sistema de misiles Patriot en una base militar turca en Gaziantep, el 4 de febrero de 2013. (Foto de Bulent KILIC / AFP)
/ BULENT KILIC
Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos ha agotado casi el 80 % de sus interceptores para un sistema clave de defensa antimisiles, según hizo público este martes la cadena CNN.

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