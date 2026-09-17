icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Nueva York, el 14 de septiembre de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Nueva York, el 14 de septiembre de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, opinó este jueves que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, debe ser “arrestado” después de que este pidiera al Gobierno de EE.UU. la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.