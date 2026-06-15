Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump, asisten al combate de artes marciales mixtas en la Casa Blanca este domingo, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump, asisten al combate de artes marciales mixtas en la Casa Blanca este domingo, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

Fiel a su afán por dejar huella, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo su 80 cumpleaños con una noche de combates de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca, una escena sin precedentes que convirtió la residencia presidencial en una suerte de Coliseo romano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.