El enviado especial de EE.UU. Witkoff tiene previsto viajar a Rusia esta semana

Steve Witkoff habla con los periodistas frente al ala oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de marzo de 2025. Foto: Mandel NGAN / AFP / ARCHIVO Speaking to reporters, the Republican leader said Witkoff would visit "I think next week, Wednesday or Thursday." (Photo by Mandel NGAN / AFP)

/

MANDEL NGAN