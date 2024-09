No hace falta ser ‘swiftie’ o lucir los coloridos ‘brazaletes de la amistad’ para saber que Taylor Swift es la mayor estrella pop del momento. Su gira de conciertos The Eras Tour –la más taquillera de la historia de la música– sigue llenando estadios en todo el mundo, mientras los reconocimientos suenan a su favor. Esta semana, no solo arrasó en los premios MTV Video Music Awards (VMA), donde ya es la artista más premiada junto a Beyoncé, sino que irrumpió en la campaña electoral por la Casa Blanca cuando, minutos después de que finalizara el debate del martes 10 entre Kamala Harris y Donald Trump, la artista expresó públicamente su respaldo a la candidata demócrata.

MIRA: ¿Qué viene tras el debate?: los retos y desafíos para Trump y Harris en una elección en la que “todo puede pasar” Un largo texto y una foto suya abrazando a su gato Benjamin Button fueron la combinación perfecta para un mensaje que terminó por redondear la que había sido una buena noche para la vicepresidenta de Estados Unidos. “Depositaré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz (...) porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo necesitan una guerrera que las defienda”, afirmó en el post de Instagram. Que firmara como “Childless Cat Lady” (La señora de los gatos sin hijos, en español) fue la cereza del pastel. Con esa expresión la superestrella rechazó los comentarios que en el 2021 hiciera J.D. Vance, compañero de fórmula de Donald Trump, sobre cómo supuestamente las mujeres sin hijos no tienen el mismo interés en el futuro del país. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) Durante muchos años Taylor Swift eligió no involucrarse en política. En el 2018, rompió esa tradición al expresar su apoyo al candidato demócrata al Senado de Tennessee Phil Bredesen. En una historia en Instagram, la cantante incluyó un enlace a www.vote.org, que en tres días registró más de 250.000 nuevos votantes, aunque no logró su cometido final. Dos años después, apoyó a Joe Biden en los comicios presidenciales, en los que consiguió movilizar el voto de la población joven. "Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula Tim Walz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas". Taylor Swift Con los candidatos actuales empatados en las encuestas, sus seguidores estaban esperando con ansias que marque postura, sobre todo después de que se le viera abrazando efusivamente a Brittany Mahomes, esposa del jugador de fútbol americano Patrick Mahomes y admiradora de Donald Trump. El alcance de su influencia Su esperado pronunciamiento para esta contienda también tuvo efectos inmediatos. Tras el apoyo a Harris, el registro de votantes aumentó entre un 400% y 500%, lo que se traduce en entre 9.000 y 10.000 personas por hora, según TargetSmart, empresa que analiza datos de los votantes. Los expertos apuntan a que el endoso de Taylor Swift tiene el potencial de movilizar, sobre todo, al público más joven, al que la artista ha animado a registrarse a votar para expresarse en los comicios de principios de noviembre. “Teniendo en cuenta el atractivo grupo demográfico representado en la generación Z, ningún otro respaldo tendrá tanta aceptación como el de Taylor Swift. La artista es posiblemente la celebridad más influyente del mundo, y sus seguidores no solo son muy numerosos, sino también muy leales. La confianza que sus fans tienen en ella se traducirá en votos adicionales para Harris”, dice a El Comercio Nevena Trajkov, presidenta del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Jacksonville (Florida). Añade que el apoyo de la cantante influirá en los ‘millennials’ más jóvenes y en la generación Z, sobre todo en las mujeres. Por eso, no es de extrañar que el respaldo de Swift a Harris no haya sentado bien a Trump, quien dijo que la artista probablemente “pagará un precio en el mercado” por ello. Mark Clague, profesor de Música de la Universidad de Michigan escribió en un artículo para The Conversation que la música se ha convertido rápidamente en un arma en la batalla de las campañas por ganar a los votantes más jóvenes, un grupo demográfico más reñido que en ciclos anteriores. “En este sentido, el apoyo de Swift a Harris tras el debate, transmitido a sus 283 millones de seguidores, adquiere mayor importancia. La megaestrella podría atraer a más jóvenes al bando de Harris, sobre todo porque sus raíces en la música country hacen que los ‘swifties’ abarquen todo el espectro ideológico”, afirmó. El diario “The New York Times” recuerda que los votantes jóvenes suelen tener muchas menos probabilidades de votar que los mayores. “En una elección reñida, si el apoyo de Swift convenciera incluso a una pequeña parte de los votantes potenciales alineados con los demócratas de registrarse y emitir su voto, podría marcar una diferencia”, señala el medio. Esta es una contienda en la que cada voto cuenta, más aún en los estados bisagra que definirán la elección. Uno de ellos es Pensilvania, lugar de nacimiento de Taylor Swift y donde los demócratas aún tienen mucho trabajo por hacer. “Al hacer números, Pensilvania es el estado que probablemente decidirá las elecciones”, afirma Trajkov. Explica que hace aproximadamente un año, el activista conservador Scott Presler se trasladó a Pensilvania con el único propósito de registrar a nuevos votantes republicanos. Una tarea clave pues los votantes recién registrados tienen una tasa de participación de más del 80% en las elecciones que siguen inmediatamente a su registro. “En el transcurso de este último año, Presler ha tenido un gran éxito en el registro de miles de nuevos republicanos en el estado, particularmente en el centro y oeste de Pensilvania, donde se encuentran los condados clave del estado. Si Pensilvania se decanta por Trump, será gracias a Presler. El apoyo de Swift a Harris y el llamamiento a los ciudadanos de Pensilvania a registrarse para votar mermarán en parte el éxito de Presler. La pregunta es: ¿será suficiente?”, dice la experta. Al ritmo de las campañas Mientras las campañas aceleran sus estrategias, la industria del entretenimiento ha cerrado mayoritariamente filas en torno a Harris, quien se anotó una victoria tras recibir el permiso de Beyoncé para utilizar “Freedom” en sus mítines y eventos. Artistas de la talla de Barbra Streisand, Stevie Wonder y Selena también la respaldan. Clague señaló en su artículo que las bandas sonoras de ambos candidatos reivindican territorios ideológicos muy diferentes. “Harris prefiere los éxitos juveniles, con una alta proporción de artistas de color y mujeres. Su selección transmite un mensaje. Tocar ‘Femininomenon’ de Chappel Roan, por ejemplo, indica un mensaje inclusivo y de afirmación de la fluidez de género, al tiempo que sugiere a los fans que conocen la canción que ya es hora de que una mujer esté al mando”. En el caso del candidato republicano, el experto destaca que su campaña suele incluir éxitos clásicos, como el single de 1966 de James Brown “It’s a Man’s Man’s Man’s World” y los himnos rockeros y patrióticos como “American Bad Ass” de Kid Rock y “God Bless the USA” de Greenwood. Trump tiene a menos estrellas de su lado y, si hablamos de música, ha enfrentado las prohibiciones de estrellas como ABBA, Adele y Celine Dion para utilizar su música en su campaña. La propia Taylor Swift desmintió en agosto que apoyara a Trump luego de que el expresidente publicara en redes sociales una imagen modificada por Inteligencia Artificial de ella pidiendo a la gente que votara por él en las elecciones de noviembre. La megaestrella hizo alusión a esa imagen falsa en su post de apoyo a Harris. “Me hizo llegar a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”, afirmó.