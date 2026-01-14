El FBI allana residencia de periodista del Washington Post, a solicitud del Pentágono

El FBI allanó el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada relacionada con la seguridad nacional, informó el miércoles la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

“A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono”, afirmó Bondi en X.

Previamente, el Washington Post había anunciado el allanamiento de la residencia de su periodista Hannah Natanson en Virginia, en las afueras de Washington, donde las autoridades “se habían incautado de su teléfono, sus dos ordenadores portátiles y un reloj”.

Según el diario, Natanson no es objeto de la investigación, sino un administrador de sistemas con autorización de seguridad de máximo nivel, acusado de llevar a casa documentos de inteligencia, que fueron encontrados en su lonchera y su sótano.

Hannah Natanson cubre la Administración de Donald Trump para el Post. Foto: Bill O'Leary/The Washington Post

La fiscal general agregó que el responsable de las filtraciones “está actualmente preso”.

“La administración Trump no tolerará las filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser publicadas, suponen un grave riesgo a la seguridad nacional”, indicó en su mensaje.