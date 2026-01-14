Imagen de archivo de agentes del FBI en Washington D. C., Estados Unidos, el 22 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
El FBI allana residencia de periodista del Washington Post, a solicitud del Pentágono
El allanó el domicilio de una en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada relacionada con la seguridad nacional, informó el miércoles la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

“A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono”, afirmó Bondi en X.

Previamente, el Washington Post había anunciado el allanamiento de la residencia de su periodista Hannah Natanson en Virginia, en las afueras de Washington, donde las autoridades “se habían incautado de su teléfono, sus dos ordenadores portátiles y un reloj”.

Según el diario, Natanson no es objeto de la investigación, sino un administrador de sistemas con autorización de seguridad de máximo nivel, acusado de llevar a casa documentos de inteligencia, que fueron encontrados en su lonchera y su sótano.

Hannah Natanson cubre la Administración de Donald Trump para el Post. Foto: Bill O'Leary/The Washington Post
La fiscal general agregó que el responsable de las filtraciones “está actualmente preso”.

“La no tolerará las filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser publicadas, suponen un grave riesgo a la seguridad nacional”, indicó en su mensaje.

El FBI anunció este jueves 27 de noviembre el inicio de una investigación por terrorismo después de que un hombre armado perpetrara lo que las autoridades describieron como un ataque de tipo "emboscada" contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. (AFP)

