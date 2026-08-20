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Resumen

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Fotografía de archivo de agentes del FBI. Foto: EFE/EPA/MEL MUSTO
Fotografía de archivo de agentes del FBI. Foto: EFE/EPA/MEL MUSTO
Por Agencia EFE

Agentes del FBI arrestaron a una mujer acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York, según informó este jueves la cadena Fox News.

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