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Miembros de las fuerzas del orden registran una vivienda que se cree está vinculada a una investigación sobre el ex representante estadounidense Eric Swalwell (Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Miembros de las fuerzas del orden registran una vivienda que se cree está vinculada a una investigación sobre el ex representante estadounidense Eric Swalwell (Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ JUSTIN SULLIVAN
Por Agencia EFE

Agentes del FBI entraron este martes en una mansión en Beverly Hills (California, EE.UU.) en el marco de la investigación al excongresista demócrata Eric Swalwell, que dimitió en abril pasado por acusaciones de agresión sexual.

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