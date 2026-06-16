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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, llegan al evento de artes marciales mixtas "UFC Freedom 250" en el jardín sur de la Casa Blanca. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, llegan al evento de artes marciales mixtas "UFC Freedom 250" en el jardín sur de la Casa Blanca. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

La policía federal de Estados Unidos, el FBI, frustró un posible ataque contra un espectáculo de artes marciales mixtas el fin de semana en la Casa Blanca al que asistieron el presidente Donald Trump y otros altos cargos, afirmó el martes su director.

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