El FBI ofrece recompensa de hasta 100 mil dólares a quienes brinden información sobre homicidio de Charlie Kirk

El FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar en la víspera al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario en Utah.

“El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 de dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah”, escribió la agencia en su cuenta oficial en X.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

En el mensaje, la entidad lista un número para pistas telefónicas y la dirección de una página web de la división del FBI en Salt Lake City, (capital de Utah) donde se pueden enviar fotos y videos de potenciales sospechosos.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley.

El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, activó lo que definió como una “cacería” para dar con el hombre de las imágenes que previamente expuso en sus redes sociales.

El FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, al que busca intensamente. (AFP). / HANDOUT

El FBI difundió este jueves dos fotografías del sospechoso del asesinato, en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera, gorra oscura y gafas de sol.