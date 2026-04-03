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Donald Trump se convirtió el miércoles 1 en el primer presidente estadounidense en funciones en asistir a una audiencia de alegatos orales de la Corte Suprema. Durante una hora y media, el republicano escuchó cómo el principal abogado de apelaciones de su administración defendió ante los jueces del máximo tribunal que limitar la ciudadanía por nacimiento es una medida necesaria para el país.

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