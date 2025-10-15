El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa en Caracas el 1 de septiembre de 2025. Foto: JUAN BARRETO / AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa en Caracas el 1 de septiembre de 2025. Foto: JUAN BARRETO / AFP
/ JUAN BARRETO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Gobierno Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según The New York Time
Resumen de la noticia por IA
Gobierno Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según The New York Time

Gobierno Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según The New York Time

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Administración del presidente de EE.UU., , habría autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de , con miras a derrocarlo, informó este miércoles el periódico The New York Times.

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto como parte de una operación militar más amplia.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

No obstante, se desconoce aún si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

PUEDES VER: Venezuela dice que el despliegue de EE.UU. en el Caribe “deja vía libre” a narcotraficantes

Esta noticia se produce en un momento en que el Ejército estadounidense está “, diseñando alternativas para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela”, destaca el rotativo.

EE.UU. ha atacado diversas embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

El país norteamericano tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

The New York Times recuerda que la CIA ha tenido “desde hace mucho tiempo autoridad para trabajar con los Gobiernos de América Latina en temas de seguridad e intercambio de inteligencia”, que lo han llevado a colaborar con México en acciones contra los carteles de las drogas, pero ello incluye realizar operaciones letales directas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un gesto al salir del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, tras prestar juramento durante la ceremonia de investidura presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un gesto al salir del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, tras prestar juramento durante la ceremonia de investidura presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO

A inicios de este mes, Trump ordenó cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela tras un intento de explorar posibles negociaciones a la crisis política del país caribeño.

El pasado agosto, EE.UU. ofreció por cargos de tráfico de drogas.

En 2020, Washington lo había acusado, durante la primera presidencia de Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares, que luego duplicó.

El líder chavista, Nicolás Maduro, tachó el domingo 12 de octubre de "bruja demoníaca" a la dirigente opositora María Corina Machado, dos días después de haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC