El empresario colombiano Alex Saab habla en una rueda de prensa, en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023. (Foto de Rayner Peña R. / EFE)
El empresario colombiano Alex Saab habla en una rueda de prensa, en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023. (Foto de Rayner Peña R. / EFE)
Por Agencia EFE

La Administración de Donald Trump negocia la extradición del empresario colombiano Alex Saab, aliado clave de Nicolás Maduro, quien regresó a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros durante el anterior Gobierno de Joe Biden, informó este miércoles el diario The New York Times.

