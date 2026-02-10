El Gobierno de Trump ha arrestado a casi 380.000 inmigrantes desde enero 2025

Escuchar
Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 3 de febrero de 2026. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP).
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

La Administración de Donald Trump ha arrestado a 379.000 inmigrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, aseguró este martes el director interino del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons.

