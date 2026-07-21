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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión bilateral con el presidente de Egipto en el marco de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión bilateral con el presidente de Egipto en el marco de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

La Administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.

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