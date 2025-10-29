Estados Unidos mantiene soldados en muchos países de la OTAN, en suelo de Europa. Foto: EFE/Archivo
Agencia EFE
Agencia EFE

El Gobierno de EE.UU. asegura que la reducción de tropas en Europa “no es una retirada”
El aseguró este miércoles que el proceso de reducción de fuerzas militares en europa “no es una retirada”, ni una señal de menor compromiso con la .

Estados Unidos retiró una porción de sus tropas estacionadas en el este de Europa, específicamente en , una noticia anunciada inicialmente por el Gobierno rumano que generó opiniones divididas.

El Departamento de Guerra respondió que está lejos de tratarse de una “retirada” y que un equipo procedente de Kentucky se movilizará hacia la zona próximamente.

La noticia que inicialmente había sido plantaeda como una “retirada”, la nombró como un “ajuste”, que no tendrá un impacto significativo en los compromisos de Estados Unidos con la OTAN.

Soldados de pie sobre tanques Abrams del Ejército estadounidense después de participar en ejercicios militares de Polonia y países aliados de la OTAN en Orzysz, al noroeste de Polonia, el 17 de septiembre de 2025. (Wojtek RADWANSKI / AFP)
/ WOJTEK RADWANSKI

En la actualidad, Estados Unidos tiene 85.000 soldados desplegados por Europa y en 2022 alcanzó hasta los 105.000 uniformados por la invasión rusa a Ucrania, de acuerdo con datos oficiales.

La decisión despertó opiniones diversas, entre ella la de Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, el republicano emitió una declaración en la que criticó la reducción de tropas y la calificó como una acción “no coordinada” y “directamente contraria a la estrategia de Trump”.

Rusia y su aliado clave, Bielorrusia, empezaron el viernes 12 de septiembre ejercicios militares conjuntos bajo la mirada atenta de la OTAN, después de que Polonia acusara a Moscú de agravar las tensiones con la intrusión de drones en su espacio aéreo. (AFP)

