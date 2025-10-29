Escucha la noticia
El Gobierno de EE.UU. asegura que la reducción de tropas en Europa “no es una retirada”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos aseguró este miércoles que el proceso de reducción de fuerzas militares en europa “no es una retirada”, ni una señal de menor compromiso con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Estados Unidos retiró una porción de sus tropas estacionadas en el este de Europa, específicamente en Rumanía, una noticia anunciada inicialmente por el Gobierno rumano que generó opiniones divididas.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Estados Unidos reducirá su presencia militar en Europa oriental, un “ajuste” según la OTAN
El Departamento de Guerra respondió que está lejos de tratarse de una “retirada” y que un equipo procedente de Kentucky se movilizará hacia la zona próximamente.
La noticia que inicialmente había sido plantaeda como una “retirada”, la Administración Trump la nombró como un “ajuste”, que no tendrá un impacto significativo en los compromisos de Estados Unidos con la OTAN.
En la actualidad, Estados Unidos tiene 85.000 soldados desplegados por Europa y en 2022 alcanzó hasta los 105.000 uniformados por la invasión rusa a Ucrania, de acuerdo con datos oficiales.
La decisión despertó opiniones diversas, entre ella la de Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, el republicano emitió una declaración en la que criticó la reducción de tropas y la calificó como una acción “no coordinada” y “directamente contraria a la estrategia de Trump”.
TE PUEDE INTERESAR
- Donald Trump dice que España “debería ser castigada” por su gasto en defensa
- Polonia y la OTAN activan sus cazas de combate por el ataque masivo de Rusia contra Ucrania
- Vladimir Putin promete una “respuesta a las amenazas” ante la militarización de Europa
- Putin responde a Trump que Rusia no es un “tigre de papel” y enumera logros en el frente de guerra
Contenido sugerido
Contenido GEC