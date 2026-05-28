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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, muestra un billete de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump. (Foto de Kent Nishimura / AFP).
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, muestra un billete de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump. (Foto de Kent Nishimura / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han presionado a la oficina responsable de imprimir dinero en el país para que lance un nuevo billete de 250 dólares con el retrato del presidente Donald Trump, según publica The Washington Post (TWP).

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